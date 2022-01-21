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Подростков заподозрили в угрозах минирования школ Красноярска

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба Росгвардии

Полицейские в Красноярске задержали несколько подростков по подозрению в рассылке писем о минировании школ и детских садов.

После каникул школы в Красноярске «минировали» пять дней — 13, 14, 17 и два раза 18 января. С этого дня школы взяли под круглосуточную полицейскую охрану и пообещали больше не проводить эвакуации.

По каждому факту ложных минирований были возбуждены уголовные дела по статье 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). При этом задержанные подростки уверяют, что просто шутили.

Сейчас с задержанными работают сотрудники Центра по противодействия экстремизму — они предполагают, что школьники могли отправлять подобные сообщения по всей России.

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