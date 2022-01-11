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Дело экс-начальника полиции Быкова расследовали в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Расследование уголовного дела экс-начальника УМВД по Омску Евгения Быкова, обвиняемого в коррупции, завершено, ему грозит до 15 лет колонии, сообщило СУ СКР по Омской области. Также перед судом предстанет его заместитель Михаил Лебедев.

По данным следствия, в течение двух лет Быков получил через посредника — подполковника полиции Лебедева — от владельца сети «массажных» салонов 6 миллионов 450 тысяч рублей за «общее покровительство и попустительство противозаконной деятельности предпринимателя и за непривлечение его к административной ответственности».

Кроме того, Быков через посредника Лебедева получил от другого предпринимателя, который занимался продажей немаркированной алкогольной и табачной продукции, 480 тысяч рублей за покровительство.

Подозреваемых задержали в апреле прошлого года. Быков вину признал частично, Лебедев — в полном объеме. Полицейских уволили из ОВД. Следствие окончено, материалы уголовного дела готовятся к передаче в суд. Фигурантам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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ЧП #Криминал #Силовые структуры
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Disobedient

Перемога це европа це нато, уесь мир с нами. Талоны, женский призыв в армию. Вот те бабушка и кружевные...

korvinsS

В который раз убеждаюсь максимка что ты сам не понимаешь что пишешь.

лачинов

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mosquito__2010

Позор ! Позорище несусветное !!! Как так можно было низко пасть !!!???
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