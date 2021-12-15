НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Популярный клон DOTA закроется

Источник:
Sibnet.ru
412 0
Фото: © heroesofnewerth.com

Студия S2 Games сообщила о закрытии популярного клона легендарной DOTA — игры под названием Heroes of Newerth. Сервера игры окончательно отключат 20 июня 2022 года.

На сегодня в игре уже нельзя приобрести золотые монеты, с 31 декабря закроется доступ к созданию новых профилей. При этом разработчики перестали выпускать обновления для Heroes of Newerth еще в 2019 году.

Перед закрытием игроки получат различные бонусы — например, серебряные монеты и сундуки с бриллиантами. В игре также запустят специальные события, которые будут идти с 20 декабря 2021 года по 19 февраля 2022 года.

Heroes of Newerth — игра в жанре MOBA, вышедшая в 2010 году. Она фактически скопировала многие механики и героев популярной DOTA. Например, в качестве карты использовалась Defense of the Ancients из Warcraft 3.

Еще по теме
Зачем геймеру «Игровой» тариф, или Как повысить игровой уровень
Уральцы одолели сибиряков в шоу-матче по Dota 2
ОНЛАЙН: шоу-матч по DOTA2 «Сибирь против Урала»
Игрокам World of Tanks раздадут годовые подарки
смотреть все
Игры #ММО
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Как искать потерянные почтой посылки?
Полмиллиона туристов приедут на алтайский Манжерок
Учительница на Алтае стала фигурантом уголовного дела
Дорогой картофель повысил стоимость оливье в Енисейской Сибири
Самое популярное
Игра PUBG станет бесплатной
Шоу «Звезды в Африке» покинул неожиданный участник
Роутеры MikroTik поставили под угрозу безопасность всего интернета
Польша выдвинула ультиматум России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
41
Путин рассказал, как подрабатывал частным извозом в 1990-е годы
25
США не станут отправлять войска на Украину в случае вторжения
23
Депутат объяснил вымирание деревень и сел
19
Киев ответил Путину на слова о возврате России активов СССР
17
Путин вошел в число самых почитаемых мужчин мира
Sibnet.Ru