Популярный клон DOTA закроется

Студия S2 Games сообщила о закрытии популярного клона легендарной DOTA — игры под названием Heroes of Newerth. Сервера игры окончательно отключат 20 июня 2022 года.

На сегодня в игре уже нельзя приобрести золотые монеты, с 31 декабря закроется доступ к созданию новых профилей. При этом разработчики перестали выпускать обновления для Heroes of Newerth еще в 2019 году.

Перед закрытием игроки получат различные бонусы — например, серебряные монеты и сундуки с бриллиантами. В игре также запустят специальные события, которые будут идти с 20 декабря 2021 года по 19 февраля 2022 года.

Heroes of Newerth — игра в жанре MOBA, вышедшая в 2010 году. Она фактически скопировала многие механики и героев популярной DOTA. Например, в качестве карты использовалась Defense of the Ancients из Warcraft 3.