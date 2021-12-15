Глава Росприроднадзора России оценила утечку в Железногорске

Глава Росприроднадзора России Светлана Радионова оценила утечку на обанкроченном заводе в Железногорске, ведомство проводит проверку, сообщила Радионова в соцсетях.

По данным Горно-химического комбината Росатома, во вторник на территории завода полупроводникового кремния, выведенного из состава ФГУП ГХК в 2010 году, произошла протечка трихлорсилана. Место протечки загерметизировано, локальный разлив нейтрализован. Угрозы окружающей среде, персоналу предприятия и населению нет.

По словам Радионовой, завод «Полупроводниковый кремний» не действует уже девять лет. Росприроднадзор привлекал предприятие к ответственности за нарушения при хранении опасного вещества, но они так и не были устранены. Она также отметила, что в месте протечки образовалось облако высотой до 20 метров. Росприроднадзор работает на месте аварии.

Министерство экологии края направило в Железногорск передвижную лабораторию для проведения замеров воздуха. В пробах воздуха превышение ПДК не зафиксировано.

«То, что эта ситуация разрешилась без последствий, не должно нас успокаивать, а должно быть сигналом, чтобы ревизию и анализ всего этого «хозяйства» провести в кратчайшие сроки. Я попрошу службы МЧС и агентство ГО и ЧС, Росприроднадзор, Ростехнадзор, всех, кто может в этой работе быть задействован, составить перечень мероприятий и приступить к их реализации в кратчайшее время», — сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.