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Глава Росприроднадзора России оценила утечку в Железногорске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/_svetlana__radionova_

Глава Росприроднадзора России Светлана Радионова оценила утечку на обанкроченном заводе в Железногорске, ведомство проводит проверку, сообщила Радионова в соцсетях.

По данным Горно-химического комбината Росатома, во вторник на территории завода полупроводникового кремния, выведенного из состава ФГУП ГХК в 2010 году, произошла протечка трихлорсилана. Место протечки загерметизировано, локальный разлив нейтрализован. Угрозы окружающей среде, персоналу предприятия и населению нет.

По словам Радионовой, завод «Полупроводниковый кремний» не действует уже девять лет. Росприроднадзор привлекал предприятие к ответственности за нарушения при хранении опасного вещества, но они так и не были устранены. Она также отметила, что в месте протечки образовалось облако высотой до 20 метров. Росприроднадзор работает на месте аварии.

Министерство экологии края направило в Железногорск передвижную лабораторию для проведения замеров воздуха. В пробах воздуха превышение ПДК не зафиксировано.

«То, что эта ситуация разрешилась без последствий, не должно нас успокаивать, а должно быть сигналом, чтобы ревизию и анализ всего этого «хозяйства» провести в кратчайшие сроки. Я попрошу службы МЧС и агентство ГО и ЧС, Росприроднадзор, Ростехнадзор, всех, кто может в этой работе быть задействован, составить перечень мероприятий и приступить к их реализации в кратчайшее время», — сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

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Muzykant

Вот упыри.Большинство авто в России старше 7 лет.

jeryakob

Кусок мяса прямо из горла вытащили. Просто так не отдадут

ivanbak

Из всего вышесочиненного вывод один: нет денег, нужны деньги!

bombas1

Большинство техосмотров липовые ведь, если н могут навести порядок в этой сфере то проще вообще его отменить
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