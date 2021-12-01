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Испуганного хаски спасли на Иркутском водохранилище

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели достали со льда Иркутского водохранилища хаски, который провалился и испугался двигаться дальше, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Во вторник спасателям позвонила взволнованная женщина и сообщила, что она гуляла с собакой хаски вдоль берега Иркутского водохранилища. В районе 17 километра Байкальского тракта пес неожиданно выскочил на неокрепший лед и провалился.

Собака выбралась из полыньи, но испугалась двигаться дальше. Хозяйка звала ее, но это не давало результата.

Сотрудники пожарно-спасательной службы в гидрокостюмах по тонкому льду ползком добрались до хаски. Они обвязали шею собаки веревкой, медленно вытолкнули животное на берег и передали хозяйке.

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