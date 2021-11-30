Аэропорт Горно-Алтайска удвоил пассажиропоток

Пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска впервые в истории авиапредприятия достиг 300 тысяч человек с начала года, сообщили региональные власти.

Юбилейным пассажиром стала заведующая отделом обслуживания читателей республиканской детской библиотеки Юлия Давыдкина. Она отметила, что отправляется в командировку в Российскую государственную детскую библиотеку.

Она получила сувениры от аэропорта, сертификат юбилейного пассажира, сертификат на пользование бизнес-залом аэропорта в 2022 году. Кроме того, авиакомпания «S7 Airlines» вручила ей сертификат на бесплатный перелет по маршруту Москва – Горно-Алтайск – Москва, действительный в течение года.

«За последний год пассажиропоток вырос вдвое – со 148,4 до 300 тысяч, и это событие делает наш аэропорт настоящим тяжеловесом, который может на равных конкурировать с аэропортами крупнейших городов Сибири и всей страны», – прокомментировал глава региона Олег Хорохордин.

Он добавил, что в 2017 и 2018 годах аэропорт Горно-Алтайска признавался лучшим аэропортом стран СНГ в категории до 100 тысяч пассажиров. В июне этого года по итогам работы за 2019 и 2020 годы он был признан «Лучшим аэропортом стран СНГ» с пассажиропотоком от 100 до 300 тысяч пассажиров в год.

В этом году регулярные рейсы из аэропорта Горно-Алтайск выполнялись в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Томск, Новокузнецк, Белокуриху, Кош-Агач и Усть-Коксу.

В 2021 году аэропорт обслуживал на регулярных направлениях девять авиакомпаний – «Аэрофлот», «S7 Airlines», «Победа», «Уральские авиалинии», «Сила», «ЮВТ», «Nord Wind», «КрасАвиа», «NordStar» и 52 авиакомпании на чартерных, литерных и других рейсах.