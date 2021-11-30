Бурятская девушка стала третьей на международном конкурсе красоты

Представляющая Бурятию Наталья Бадмаева стала третьей на международном конкурсе красоты «Goddess of the Universe», сообщила девушка в соцсетях.
«На этом конкурсе я буду представлять свою Бурятию. Конечно же я родом из Забайкальского края. Условия конкурса представлять свою нацию. Поэтому мои родные земляки прошу меня поддержать», — написала Бадмаева.
Международный конкурс красоты «Goddess of the Universe» до 2019 года проводился в азиатских странах, затем продюсерский центр Gold Production получил право быть главным организатором этого конкурса и проводить финал на территории России. Главный приз – рекламный контракт с производителем косметики.
Победительницу определяли по интернет-голосованию. В итоге Наталья Бадмаева стала третьей в этом конкурсе.
velamНу и запустили бы их туда без защиты делов-то.
УдавиковПотеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.
slavayninточно,теперь когда на украине проходят радужные парады и факельные шествия,рождаемость взлетает)
FazarВопрос открытый кому это выгодно устраивать этот балаган?