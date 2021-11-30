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Бурятская девушка стала третьей на международном конкурсе красоты

Источник:
Sibnet.ru
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Представляющая Бурятию Наталья Бадмаева стала третьей на международном конкурсе красоты «Goddess of the Universe», сообщила девушка в соцсетях.

«На этом конкурсе я буду представлять свою Бурятию. Конечно же я родом из Забайкальского края. Условия конкурса представлять свою нацию. Поэтому мои родные земляки прошу меня поддержать», — написала Бадмаева.

Международный конкурс красоты «Goddess of the Universe» до 2019 года проводился в азиатских странах, затем продюсерский центр Gold Production получил право быть главным организатором этого конкурса и проводить финал на территории России. Главный приз – рекламный контракт с производителем косметики.

Победительницу определяли по интернет-голосованию. В итоге Наталья Бадмаева стала третьей в этом конкурсе.

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velam

Ну и запустили бы их туда без защиты делов-то.

Удавиков

Потеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.

slavaynin

точно,теперь когда на украине проходят радужные парады и факельные шествия,рождаемость взлетает)

Fazar

Вопрос открытый кому это выгодно устраивать этот балаган?
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