Бурятская девушка стала третьей на международном конкурсе красоты

Представляющая Бурятию Наталья Бадмаева стала третьей на международном конкурсе красоты «Goddess of the Universe», сообщила девушка в соцсетях.

«На этом конкурсе я буду представлять свою Бурятию. Конечно же я родом из Забайкальского края. Условия конкурса представлять свою нацию. Поэтому мои родные земляки прошу меня поддержать», — написала Бадмаева.

Международный конкурс красоты «Goddess of the Universe» до 2019 года проводился в азиатских странах, затем продюсерский центр Gold Production получил право быть главным организатором этого конкурса и проводить финал на территории России. Главный приз – рекламный контракт с производителем косметики.

Победительницу определяли по интернет-голосованию. В итоге Наталья Бадмаева стала третьей в этом конкурсе.