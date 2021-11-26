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Гигантский мост нашли в центре Млечного Пути

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: jason jenkins / CC BY-SA 2.0

Международная команда астрономов впервые обнаружили, что в центре галактики Млечного Пути находится газовый мост, соединяющий два ее спиральных рукава.

Ранее ученые уже предполагали, что спиральные рукава Млечного Пути могут быть связаны друг с другом газовой структурой. Однако до сих пор обнаружить такой мост не удавалось, пишет Science News.

Полученные данные указывают на то, что мост представляет собой длинную и тонкую нить из очень холодного и плотного газа. Внешне структура между двумя спиральными рукавами нашей галактики напоминает заостренное перо.

По оценкам астрономов, длина обнаруженной структуры составляет от шести до тринадцати тысяч световых лет. Она пролегает точно по центру галактики, оба ее конца совпадают с началом спиральных рукавов.

При этом газ на всем протяжении «моста» колеблется — пускается то вверх, то вниз, напоминая синусоиду, растянувшуюся на тысячи световых лет. Ученые пока не могут объяснить, с чем может быть связано это явление.

Тема: Человек и космос
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