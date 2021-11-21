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Разведка США увязала «вторжение» России на Украину с холодами

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ

Американская разведка предупредила европейских союзников о возможности «нападения» России на Украину по мере наступления холодов, сообщают американские СМИ со ссылкой на анонимные источники

«Вторжение зависит от погодных условий, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада», — приводит РИА Новости сообщение CBS News.

Газета New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц написала, что осталось мало времени, чтобы помешать России «вторгнуться» на территорию соседней страны.

Президент России Владимир Путин назвал такие заявления «алармистскими». Москва не раз отвергала обвинения Запада и Киева в «агрессивных действиях», подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а выпады в свой адрес считает предлогом, чтобы разместить больше военной техники НАТО близ границ.

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Оборона #Военная политика #Конфликты #Армия #Говорят о России
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