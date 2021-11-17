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Утвержден перечень районов Крайнего Севера

Источник:
ТАСС
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Фото: Aerohod / CC BY-SA 4.0

Правительство России утвердило обновленный вариант перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, сообщает пресс-служба кабмина

С точки зрения географии список не изменился. Все ранее отнесенные к Крайнему Северу территории вошли в проект нового единого правительственного перечня. Жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции этого документа, продолжат получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации, подчеркивается в сообщении.

«Правительство утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992-1994 годах, после чего претерпел множество изменений. Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны», — говорится в сообщении.

В перечень территорий Крайнего Севера входят отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского и Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Полностью в список внесены такие регионы, как Якутия, Магаданская и Мурманская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Камчатский край.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2022 года перестанут действовать некоторые указы 1992-1994 годов, касающиеся перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

Как отметили в правительстве, неоднородность и отсутствие четкой структуры предыдущего документа приводили к трудностям в правоприменительной практике.


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Топ комментариев

ychuxa

это не смешно уже, чуть ли не каждый квартал им повышают зп, а ничего , что страна состоит не только...

Tyryk Makto

Им не для этого повышают зарплаты. А что бы они на сторону народа не перешли. Народу не поднимут.

Иркут 69

Для власть имущих важны люди с автоматами и палками. А не люди с гаечными ключами и лопатами... 👆Белорусский...

Tyryk Makto

Силовики это святое. Они защищают власть от народа. Дальше больше.
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