Утвержден перечень районов Крайнего Севера

Правительство России утвердило обновленный вариант перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, сообщает пресс-служба кабмина

С точки зрения географии список не изменился. Все ранее отнесенные к Крайнему Северу территории вошли в проект нового единого правительственного перечня. Жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции этого документа, продолжат получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации, подчеркивается в сообщении.

«Правительство утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992-1994 годах, после чего претерпел множество изменений. Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны», — говорится в сообщении.

В перечень территорий Крайнего Севера входят отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского и Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Полностью в список внесены такие регионы, как Якутия, Магаданская и Мурманская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Камчатский край.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2022 года перестанут действовать некоторые указы 1992-1994 годов, касающиеся перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

Как отметили в правительстве, неоднородность и отсутствие четкой структуры предыдущего документа приводили к трудностям в правоприменительной практике.