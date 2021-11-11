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Запрет на продажу энергетиков подросткам предложили в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: masskonovalova24 / Attribution License

Новосибирские депутаты предложили запретить продажу энергетических безалкогольных напитков до 18 лет, сообщила пресс-служба Заксобрания Новосибирской области.

«Предполагается проработать вопрос о введении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе, безалкогольных энергетических напитков путем запрета продажи лицам, не достигшим возраста 18-ти лет», — сказал председатель комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Вениамин Пак.

Вопрос уже поднимался в Заксобрании около десяти лет назад, но тогда до принятия законопроекта дело не дошло.

«Вернуться к решению этого вопроса мы решили после поступившего к нам обращения от жителей Новосибирской области. Обсуждать этот законопроект мы планируем с представителями Минпромторга и других министерств регионального правительства», — прокомментировал депутат Евгений Подгорный.

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