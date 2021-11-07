Определился чемпион мира по League of Legends

Китайская команда Edward Gaming стала чемпионом мира в киберспортивной дисциплине League of Legends — в финале коллектив обыграл действующих чемпионов из Южной Кореи DWG KIA со счетом 3:2.

Изначально чемпионат Worlds 2021 планировали провести в Китае, однако из-за ограничений, связанных с коронавирусом, турнир перенесли в исландский Рейкьявик.

World Championship 2021 — одиннадцатый из серии финальных турниров года по League of Legends. Лучшие команды со всех ведущих официальных лиг Riot Games сражались за звание лучшего коллектива планеты и призовой фонд в размере 2,2 миллионов долларов.

Перед финалом состоялась торжественная церемония, которую оформили в стиле сериала «Аркейн», премьера которого состоится утром 7 ноября на Netflix.