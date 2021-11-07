Определился чемпион мира по League of Legends

Китайская команда Edward Gaming стала чемпионом мира в киберспортивной дисциплине League of Legends — в финале коллектив обыграл действующих чемпионов из Южной Кореи DWG KIA со счетом 3:2.
Изначально чемпионат Worlds 2021 планировали провести в Китае, однако из-за ограничений, связанных с коронавирусом, турнир перенесли в исландский Рейкьявик.
World Championship 2021 — одиннадцатый из серии финальных турниров года по League of Legends. Лучшие команды со всех ведущих официальных лиг Riot Games сражались за звание лучшего коллектива планеты и призовой фонд в размере 2,2 миллионов долларов.
Перед финалом состоялась торжественная церемония, которую оформили в стиле сериала «Аркейн», премьера которого состоится утром 7 ноября на Netflix.
UynachalnicaНе разыгрывать надо, а выдавать на руки по 1000, все и подтянуться, некоторые и ежедневно будут приходить,...
ifhbrjdИ ни слова о зарплате! Вакансии с зарплатой 15 тыс. в месяц - завались, но народ уже не дурак.
Алекс555Мажет и Аляску таким способом присоединить к России.
pepelmetalТебе лечащий врач снова забыл таблетки принести?