Музыку из сериала «Игра в кальмара» сыграли на бурятских инструментах

Ансамбль песни и танца «Степные напевы» из поселка Усть-Ордынский Иркутской области исполнил саундтрек из нашумевшего сериала «Игра в кальмара» на бурятских народных инструментах.

«Саундтрек из нашумевшего сериала «Игра в кальмара» в исполнении ансамбля бурятских народных инструментов (иочине, ятаге)», — написано под видеороликом на странице ансамбля «Степные напевы».

Музыку к популярному сейчас сериалу «Игра в кальмара» написал Чон Чжэ Иль, который ранее сочинил саундтрек к оскароносном фильму «Паразиты». «Игра в кальмара» вышла на Netflix в середине сентября. За полмесяца он собрал армию фанатов и возглавил топ Netflix в 90 странах.

Сериал «Игра в кальмара» рассказывает о группе людей, которые оказались в трудном финансовом положении. Все они получают приглашения на игру. Прибыв в тайное место, 456 человек получаю задание первой игры, которая оказывается детской. Но правила выбывания — смерть. Сначала участники ужасаются происходящему, но призовой фонд заставляет их изменить свое мнение.