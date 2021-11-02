Древние жители Байкала были родственниками таримских мумий

Международная команда ученых впервые провела генетический анализ загадочных таримских мумий, найденных в конце 1990-х годов на территории Китая, генетически родственники их проживали в Сибири.

Сохранность органических материалов позволила выяснить, что таримцы умели изготавливать крашеные шерстяные ткани, делали сыры и использовали их, в том числе, в погребальном обряде, который отличался достаточной оригинальностью. Так, умерших, как правило, хоронили в гробах в виде деревянных лодок.

Существует две основных гипотезы, откуда около 4 тысячи лет назад пришло таримское население в Синьцзян. Основное предположение состояло в том, что это потомки скотоводческих племен евразийских степей, относящихся к афанасьевской или более поздней андроновской культуре. По другой версии, это были мигранты из Средней Азии, связанные с Бактрийско-Маргианским археологическим комплексом.

Палеогенетики исследовали 18 древних геномов жителей Синьцзяна (около 3–1,7 тысячи годов до нашей эры) и выяснили происхождение таримских мумий.

Выяснилось, что мумии принадлежали к уникальной популяции, которая не была связана ни с индоевропейскими народами, ни с разными группами земледельцев Восточной Азии и Монголии, жившими по соседству с Таримской впадиной.

Генетический анализ показал, что ближайшие родственники этого народа были древними охотниками-собирателями, которые жили далеко к северу, у берегов Байкала и на севере евразийских степей.