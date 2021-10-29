ЦБ рассказал о финансовых пирамидах в виде игр

Центробанк выявил в России распространение нового типа финансовых пирамид, их продвигают в форме «онлайн инвестиционных игр», рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Таких проектов сейчас не очень много — 8% от общего числа выявленных за третий квартал 2021 года финансовых пирамид. «Некоторые из них только начинают раскручиваться»,— рассказал Лях в интервью РБК.

По его словам, такие финансовые пирамиды «привлекают граждан возможностью легкого заработка и своей простотой, игровой формой», отметил он.

«Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но, для того чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков — как правило, знакомых или родственников»,— пояснил Лях.

Проект останавливается, если нет новых игроков. Деньги при этом вывести нельзя, поскольку «их уже к тому времени вывели за вас». Глава департамента ЦБ видит опасность таких пирамид в том, что от них могут пострадать дети.

Чтобы участвовать в игре, нужно перечислить через личный кабинет средства. «Компании в пользовательских соглашениях на сайте указывают, что гарантии возврата средств отсутствуют, но, как обычно, это пишется маленькими буквами далеко внизу», — отметил Лях.