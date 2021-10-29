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Меняющий цвет композит из наноалмазов выявит фенол в воде

Источник:
Sibnet.ru
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Новый композит из нановолокон и наноалмазов
Новый композит из нановолокон и наноалмазов
Фото: © Анастасия Тамаровская

Красноярские ученые разработали новый композитный материал на основе нановолокон оксида алюминия и детонационных наноалмазов, он может обнаружить токсичные вещества, в частности фенол, в производственных сточных водах, сообщает Красноярский научный центр СО РАН.

Фенол — один из наиболее распространенных загрязнителей природных вод. Он используется в производстве пластмасс, фармацевтических препаратов, пестицидов и гербицидов. Существующие методы определения фенола занимают много времени, требуют многоэтапных и трудоемких процедур пробоподготовки и использования дорогостоящего специализированного оборудования.

Коллектив ученых из Красноярского научного центра СО РАН» и Сибирского федерального университета разработал недорогой, простой в производстве и использовании композитный материал для обнаружения фенола в промышленных сточных водах. Он состоит из нановолокон оксида алюминия и детонационных наноалмазов.

«На поверхность изготовленного композита, который имеет белый цвет, добавляется водный образец с предварительно внесенными реагентами. Если в образце присутствует фенол, наноалмазы в составе композита запускают цветную реакцию и композит окрашивается в малиновый цвет. Интенсивность цвета пропорциональна содержанию фенола в пробе и может быть легко оценена «на месте» по цветовой шкале», – объяснил один из соавторов работы научный сотрудник Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН Никита Ронжин.

Разработанный композит можно применять многократно, в серии как минимум из шести последовательных тестов. После каждого использования необходимо всего лишь промыть композитный диск деионизированной водой для удаления остатков компонентов реакции.

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