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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев пригрозил направить на Москву ракеты

Источник:
РБК
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Украина примет на вооружение оперативно-тактические ракеты, которые будут «направлены» в сторону Москвы и смогут ее достичь, заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время», — цитирует РБК чиновника. По его словам, страна уже работает над своей ракетной программой.

Арестович отметил, что такая мера станет «паритетной» в ответ на действия Москвы. «Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены», — подчеркнул он.

Советник также заявил, что российские военнослужащие уверены в «конце российской армии и Российской Федерации» в случае полномасштабного нападения на Украину. По его словам, такой вариант развития событий очевидно стал бы «абсолютно проигрышным» для Москвы.

Арестович ранее сообщил, что Украина обладает одними из наиболее мощных вооруженных сил по сравнению с членами НАТО. По его мнению, страна находится на четвертом месте по военной силе — после США, Франции и Турции. «Мы в НАТО идем не как просители с рукой протянутой, а мы добавим огромной мощи», — указал он.

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