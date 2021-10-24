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Украинцы задумались об апокалипсисе после слов Путина

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин счел плохим знаком для Киева слова президента России Владимира Путина о возможности появления американских ракет на Украине.

По словам Волошина, украинцы активно обсуждали сломанный во время ураганного ветра зубец кремлевской стены и это навевало апокалипсическое настроение. Но мало кто обратил внимание на более эффектные слова президента России, добавил он.

«Когда Владимир Путин <…> после предположения о том, что и без формального членства Украины в НАТО под Харьковом могут появиться американские ракеты, эмоционально и очень по-русски спрашивает: "И что нам делать-то с этим? Ну, не мы ж туда лезем со своими ракетами, нам их под нос засовывают!" И потом уже гораздо спокойнее, но от этого даже мрачнее добавляет: "Конечно, это проблема"», — цитирует РИА Новости Волошина.

Депутат добавил, что «внимательному наблюдателю и так все понятно», и сравнил нынешнюю ситуацию с Карибским кризисом в 1962 году, когда США и СССР оказались на грани войны после размещения советских ракет на Кубе.

По мнению Волошина, тогда Вашингтон не стал терпеть того, что американские города оказались в зоне поражения, а Москва получила возможность выдвинуть США ультиматум. Сейчас, считает украинский депутат, в таком положении может оказаться Россия.

«В нынешних реалиях никто в Кремле не станет ждать, пока подлетное время американских ракет, нацеленных на Москву, сократится до семи минут. <...> И тогда США получат мощнейший рычаг давления на Россию. <…> Военная теория учит, что в таких обстоятельствах проще нанести превентивный удар и отодвинуть границу для создания стратегической глубины», — объяснил Волошин.

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Оборона #Военная политика #Мир #Говорят о России
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