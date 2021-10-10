Собчак получила сотрясение мозга после ДТП

Телеведущая Ксения Собчак получила сотрясение мозга и многочисленные травмы в ДТП. Автомобиль Mercedes, где находилась Собчак, выехал на встречную полосу в Сочи и столкнулся с машиной Volkswagen, его пассажирка погибла.

«Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял», — написала Собчак в своем Telegram-канале. Она также уточнила, что сотрясение получила ее ассистентка.

Телеведущая добавила, что после столкновения потеряла сознание, а затем ассистентка перевела ее в другую машину. Команда Собчак предлагала ей госпитализацию в Сочи, но она отказалась и вылетела в Москву.

ДТП произошло на автодороге «Адлер — Альпика Сервис». По данным управления МВД по Краснодарскому краю, водитель Mercedes во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, после чего последний задел микроавтобус.

По факту аварии заведено дело по части 3 статьи 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает Краснодарская прокуратура. Ведомство взяло расследование на контроль.