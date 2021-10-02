НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Два дуэта из Сибири выступят на «Новых танцах»

Источник:
Sibnet.ru
113 0

Танцевальные дуэты из Кемерова и Горно-Алтайска выступят в проекте «Новые танцы», выпуск шоу с сибиряками выйдет в эфир в субботу, 2 октября, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

Республику Алтай на шоу представят Айхан и Агая. Танцоры родом из Горно-Алтайска, участникам дуэта 30 и 31 год.

Айхан рассказал, что они с Агаей решили принять участие в шоу, чтобы обратить внимание на проблемы их региона. А именно на тех лиц, кто в ответе за процветание культуры в Республике Алтай. Также Айхан отметил, что их дуэт достаточно амбициозен, чтобы показать себя и то, что они любят.

Айхан и Агая на шоу
Айхан и Агая
Фото: © пресс-служба ТНТ

От Кемерова на «Новых танцах» выступят Максим Литвинов и Семен Дадонов. Танцовщики давние друзья детства и в танцах уже 10 лет. Год назад ребята решили объединиться и создать дуэт, название которому дали «Эквивалент». В проект ребята пришли с целью победить.

«Хотим быть в номинации "Дуэты" лучшими, но это не самая глобальная цель. В момент, когда шла реклама проекта, ощущалось "высота" проекта. В нем будет много крутых исторических танцовщиков и хореографов. И нам очень хотелось стать частью всего этого», — цитирует пресс-служба ТНТ Дадонова.

Максим Литвинов и Семен Дадонов на шоу
Максим Литвинов и Семен Дадонов
Фото: © пресс-служба ТНТ

В восьмом выпуске «Новых танцев» судьями будут Мигель, Юлия Ахмедова и Гарик Рудник. По правилам проекта участники будут соревноваться в баттлах, лучший проходит дальше. Победителя определяет жюри. Эфир с сибиряками состоится в субботу в 21.00 на ТНТ.

Еще по теме
Новый сезон «Ледникового периода» стартует на Первом канале
Самый пожилой участник победил в «Голосе 60+»
Эфиры «Вечернего Урганта» временно перенесут на Байконур
Победителя «Голоса 60+» выберут в прямом эфире Первого канала
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Лебеди раньше времени прилетели на Алтай на зимовку
Туристы показали красоты Алтая под снегом
Появились фотографии внутренних помещений омского ЛДС
Глава Кузбасса попросил помощи Путина для аэропорта в Шерегеше
Самое популярное
Энтузиасты выпустили модификацию сиквела S.T.A.L.K.E.R.
Игра Life is Strange обзаведется современной графикой
Путин пообещал новую поддержку семьям с детьми
Путин перечислил главных врагов России
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Uynachalnica

Скорее уберут советское, а остальное на откуп бизнецменам! Иначе зачем менять, то что уже есть хорошее?...

Gunja

Ну вот , теперь еще один очень умный депутат, выдвигает очень умный, главное очень нужный закон! Молчал...

Gunja

И правильно! Сколько уже можно экономить на самых обездоленных?!

лачинов

Перепись то провести не судьба. Людей посчитать проблема, а он котов считать собрался. Чем выше забираются...
Sibnet.Ru