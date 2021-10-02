Два дуэта из Сибири выступят на «Новых танцах»

Танцевальные дуэты из Кемерова и Горно-Алтайска выступят в проекте «Новые танцы», выпуск шоу с сибиряками выйдет в эфир в субботу, 2 октября, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

Республику Алтай на шоу представят Айхан и Агая. Танцоры родом из Горно-Алтайска, участникам дуэта 30 и 31 год.

Айхан рассказал, что они с Агаей решили принять участие в шоу, чтобы обратить внимание на проблемы их региона. А именно на тех лиц, кто в ответе за процветание культуры в Республике Алтай. Также Айхан отметил, что их дуэт достаточно амбициозен, чтобы показать себя и то, что они любят.

Айхан и Агая Фото: © пресс-служба ТНТ

От Кемерова на «Новых танцах» выступят Максим Литвинов и Семен Дадонов. Танцовщики давние друзья детства и в танцах уже 10 лет. Год назад ребята решили объединиться и создать дуэт, название которому дали «Эквивалент». В проект ребята пришли с целью победить.

«Хотим быть в номинации "Дуэты" лучшими, но это не самая глобальная цель. В момент, когда шла реклама проекта, ощущалось "высота" проекта. В нем будет много крутых исторических танцовщиков и хореографов. И нам очень хотелось стать частью всего этого», — цитирует пресс-служба ТНТ Дадонова.

Максим Литвинов и Семен Дадонов Фото: © пресс-служба ТНТ

В восьмом выпуске «Новых танцев» судьями будут Мигель, Юлия Ахмедова и Гарик Рудник. По правилам проекта участники будут соревноваться в баттлах, лучший проходит дальше. Победителя определяет жюри. Эфир с сибиряками состоится в субботу в 21.00 на ТНТ.