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Минсельхоз вернет на полки магазинов шампанское

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Минсельхоз исправит ошибки, допущенные в законе «о шампанском». Закон привел к тому, складах скопился товар, оказавшийся вне закона, а производители и импортеры вынуждены были срочно вносить изменения на этикетки.

В сам закон о шампанском ведомство предложило внести изменения, которые разрешат производителям и импортерам до 1 октября 2021 года выпускать и перемещать через госграницу винодельческую продукцию по старым правилам, пишет «Российская газета» со ссылкой на Минсельхоз.

Произведенную до вступления в силу нового закона «о шампанском» разрешат реализовывать в рознице по старым правилам до истечения срока годности. При этом такой товар должен размещаться в магазинах отдельно от остальной винодельческой продукции.

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Из-за вступления в силу закона о шампанском многие российские производители и импортеры столкнулись с необходимостью внесения изменений в информацию на этикетках. Также потребовалось принять новые декларации о соответствии на винодельческую продукцию. А это требует временных и финансовых затрат.

Кроме того, в настоящее время на таможенных складах и складах временного хранения находится значительный объем винодельческой продукции, выпуск которой для внутреннего потребления невозможен в связи с ее несоответствием новой классификации, отметили в ведомстве.

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Экономика #Продукты #Торговля #Законы
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