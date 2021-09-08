Как купить мебель в интернете без проблем

Отдельные предметы мебели, а также полноценные гарнитуры для разных комнат без проблем можно купить в Сети. Эксперты магазина мебели «Ангстрем» дали советы, на что обратить внимание при выборе товара в интернете.

Надежность превыше всего

Мебель — дорогостоящий товар. Прежде чем совершить покупку, обязательно стоит поинтересоваться репутацией продавца. В этом помогут отзывы клиентов, оставленные на сторонних тематических форумах. Обычно о хорошем интернет-магазине мебели оставлено максимальное количество положительных мнений. Если в процессе поиска обнаружится достаточное количество негативных отзывов, от сотрудничества с таким продавцом лучше отказаться.

Определить размеры и стиль

До момента получения товара на руки покупатель не сможет в полной мере оценить размеры заказанного изделия. Поэтому данному моменту следует уделить особое внимание еще на этапе выбора. В каталоге всегда указаны габариты каждого товара.

Сопоставив их с пространством, где будет располагаться мебель, можно определить, подходит такой вариант или все же нет. В каталоге хороших магазинов всегда представлены несколько снимков не только самого предмета мебели, но и обивки.

А как же комплектация?

Некоторые модели изделий имеют дополнительные опции. Речь идет о скрытых ящиках, раскладных механизмах и прочих моментах. Обычно все характеристики производитель указывает в каталоге. Но если возникли сомнения, можно прояснить интересующие моменты у продавца.

Цена имеет значение

Акции и скидки в интернет-магазинах встречаются намного чаще, чем в обычных торговых центрах. Скидки могут быть предоставлены не только на «залежавшиеся» модели, но и на довольно популярные. Причина кроется в том, что продавец стремится освободить склад для завоза новой коллекции товаров. Поэтому в Сети можно купить мебель не только без дополнительных наценок, но и с хорошей скидкой.

Хороший ассортимент мебельных конструкций для разных помещений представлен в магазине мебели в Новосибирске «Ангстрем».