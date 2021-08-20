Полина Гагарина подвела итоги семейной жизни в  новой песне «Вчера»

Певица Полина Гагарина выпустила новую эмоциональную песню «Вчера», в треке она рассказала о своих последних отношениях.

«Так вышло, что песни в моем исполнении удивительным образом становятся пророческим сценарием к последующим событиям моей жизни. В какой-то момент я очень четко это поняла и решила, что все, хватит», — написала Гагарина в Instagram о новой песне.

Певица призналась, что трек «Вчера» стал для нее чертой, которая отделила прошлое от настоящего. Теперь артистка чувствует себя свободной и уверенной в себе.

Судя по всему, Гагарина в песне описала отношения с бывшими мужьями. С первым, Петром Кисловым, она была в браке с 2007 по 2010 год. В первом куплете речь идет о том, что она жила как в клетке, и искала хоть каплю правды в океане лжи.

Во втором куплете говорится, что она смогла заново мечтать. Но ее избранник с виду был милым, но внутри пустым и только говорил красиво. Здесь, возможно, певица намекнула на второго мужа — Дмитрия Исхакова, с которым она развелась в 2020 году, не объясняя причин разрыва.

«Меня насквозь пронизывает чувство, что начинается совсем новый этап, и я смотрю на свой жизненный опыт, на прошлое не с сожалением, а с благодарностью», — описала важность для себя трека Гагарина.