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Автомобиль Land Cruiser Prado дважды угоняли за ночь в Чите

Источник:
Sibnet.ru
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Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Фото: © OSX / Общественное достояние

Полицейские в Чите нашли и вернули владельцу автомобиль, который угнали дважды за ночь, сообщила ГУ МВД по Забайкальскому краю.

Житель Читы обратился в полицию во вторник утром, заявив, что у него украли автомобиль Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 1 миллион рублей. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело и начали поиск угонщика. Первые подозреваемые появились во время беседы с хозяином авто.

Выяснилось, что в понедельник вечером владелец авто, его супруга и сестра устроили застолье. В какой-то момент сестра ушла не попрощавшись. Родственники удивились, но не заподозрили ничего дурного.

Но оказалось, что гостья в тот вечер решила покататься на машине брата. Тайком взяла ключи, вышла во двор, завела авто и поехала. И через несколько метров врезалась в ограду во дворе. Потерпев неудачу, женщина бросила автомобиль незапертым и ушла.

Спустя некоторое время во двор зашел прохожий. Он увидел открытую машину с ключами в замке зажигания. Недолго думая он завел автомобиль и поехал по городу. Когда ему надоело кататься, мужчина отвез машину в лес недалеко от села Засопка и там бросил.

Полицейские нашли автомобиль и вернули его владельцу. А в отношении сестры потерпевшего и прохожего, ездившего на чужой машине по городу, возбудили уголовное дело.

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Dima73

работать надо чтобы достойно жить,а не пахать на 2-3х работах чтобы как-то выжить
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