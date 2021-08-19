Автомобиль Land Cruiser Prado дважды угоняли за ночь в Чите

Полицейские в Чите нашли и вернули владельцу автомобиль, который угнали дважды за ночь, сообщила ГУ МВД по Забайкальскому краю.

Житель Читы обратился в полицию во вторник утром, заявив, что у него украли автомобиль Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 1 миллион рублей. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело и начали поиск угонщика. Первые подозреваемые появились во время беседы с хозяином авто.

Выяснилось, что в понедельник вечером владелец авто, его супруга и сестра устроили застолье. В какой-то момент сестра ушла не попрощавшись. Родственники удивились, но не заподозрили ничего дурного.

Но оказалось, что гостья в тот вечер решила покататься на машине брата. Тайком взяла ключи, вышла во двор, завела авто и поехала. И через несколько метров врезалась в ограду во дворе. Потерпев неудачу, женщина бросила автомобиль незапертым и ушла.

Спустя некоторое время во двор зашел прохожий. Он увидел открытую машину с ключами в замке зажигания. Недолго думая он завел автомобиль и поехал по городу. Когда ему надоело кататься, мужчина отвез машину в лес недалеко от села Засопка и там бросил.

Полицейские нашли автомобиль и вернули его владельцу. А в отношении сестры потерпевшего и прохожего, ездившего на чужой машине по городу, возбудили уголовное дело.