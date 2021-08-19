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Вторая часть «Босса-молокососа» выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Босс-молокосос 2»

Мультфильм «Босс-молокосос 2» выходит в широкий прокат 19 августа, зрители увидят продолжение истории повзрослевших братьев Тима и Теда.

В первой части речь идет о маленьких братьях Тиме и Теде. Во втором фильме они повзрослели, но их отношения по-прежнему конфликтные.

По сюжету Тед стал генеральным директором инвестиционного фонда, а Тим посвятил себя семье. Он женился, поселился в пригороде и обзавелся двумя прекрасными дочерьми — Тиной и Табитой. Семилетняя Табита — умная и очень усердная. Несмотря на свой юный возраст, она уже лучшая в классе, а малышка Тина на самом деле оказывается агентом компании BabyCorp.

Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг выращивает целую армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.

Мировая премьера «Босса-молокососа 2» состоялась 1 июля, поэтому картина уже получила первые отзывы. Кинокритики отметили, что в картине слишком много неуместной музыки, и попытка сделать остроумный боевой экшен провалилась.


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Топ комментариев

all busy

По нему виселица плачет, а он еще что-то вякает !

Uynachalnica

Надо обязательно прислушаться к словам столь успешного руководителя, приведшего к краху страну, сеявшую...

paramedic

В стране куча населенных пунктов, где отсутствует какая-либо связь и электричество.А у этих недоумков...

Dima73

работать надо чтобы достойно жить,а не пахать на 2-3х работах чтобы как-то выжить
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