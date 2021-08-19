Вторая часть «Босса-молокососа» выходит в прокат

Мультфильм «Босс-молокосос 2» выходит в широкий прокат 19 августа, зрители увидят продолжение истории повзрослевших братьев Тима и Теда.

В первой части речь идет о маленьких братьях Тиме и Теде. Во втором фильме они повзрослели, но их отношения по-прежнему конфликтные.

По сюжету Тед стал генеральным директором инвестиционного фонда, а Тим посвятил себя семье. Он женился, поселился в пригороде и обзавелся двумя прекрасными дочерьми — Тиной и Табитой. Семилетняя Табита — умная и очень усердная. Несмотря на свой юный возраст, она уже лучшая в классе, а малышка Тина на самом деле оказывается агентом компании BabyCorp.

Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг выращивает целую армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.

Мировая премьера «Босса-молокососа 2» состоялась 1 июля, поэтому картина уже получила первые отзывы. Кинокритики отметили, что в картине слишком много неуместной музыки, и попытка сделать остроумный боевой экшен провалилась.