Черная бурятская комедия «Маньячелло» стартует на ТНТ

Комедийный сериал про маньяка, который инсценирует убийства из произведений литературы, стартует на ТНТ в понедельник, 16 августа. Сериал «Маньячелло» будет выходить с понедельника по четверг в 20.00.

Придумали «Маньячелло» в Бурятии, там же – в Улан-Удэ и живописных окрестностях – проходили съёмки. Это первый региональный сериал, который покажут в эфире федерального канала.

Сюжет

В бурятском поселке Сосновка творятся странные вещи: на рельсах лежит труп электрика с отрезанной головой, облитый маслом; полгода назад на улице зарубили топором старушку прямо в темечко, а в гостинице нашли повешенного поэта.

Местные полицейские в упор не видят литературных мотивов преступлений и списывают их на мелкий криминал и бытовуху. Маньячелло Тимофей, оформляющий убийства в виде иллюстраций к мировой литературе, страдает и сходит с ума из-за того, что в Сосновке его не понимают. Тимофей был воспитан гиперопекающей мамой-библиотекаршей и уверен, что каждый человек обязан знать и уважать классику.

Все меняется, когда в поселок из города приезжает следователь Ольга. Эрудированная и начитанная, она сразу замечает фишку преступлений и говорит об этом начальству, но сталкивается со стеной непонимания. Местная полиция обеспокоена тем, что Ольга всерьез собирается искать в Сосновке маньяка, поэтому делает все, чтобы отослать ее обратно. А Тимофей, в свою очередь, делает все, чтобы удержать единственную понимающую его загадки женщину.

О проекте

Снял сериал режиссер Жаргал Бадмацыренов, сыгравший в «Маньячелло» одну из ролей. Также в комедии снялись актер Драматического театра Улан-Удэ Владимир Барташевич, ведущая новостей на бурятском телевидении Ася Касьянова, театральный актер и педагог Вадим Гусевский, бывшая КВНщица Татьяна Нежельская и другие.

«Сериал «Маньячелло» симпатичен нам прежде всего тем, что он очень талантливо сделан, изобретательно придуман. Такой идеи – маньяк совершает убийства с литературными отсылками, еще и соединенной с национальным колоритом (бурятским) — нигде и никогда не было», — цитирует пресс-служба ТНТ продюсера Евгения Никишова.