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Дмитрий Колдун обвинил Киркорова и Дробыша в угасании своей славы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © koldunmedia, instagram.com/koldunmedia

Певец Дмитрий Колдун, прославившийся после победы в «Фабрике звезд» и участия в Евровидении, временно оказался в шаге от нищеты. В своих проблемах он обвинил продюсера Виктора Дробыша и Филиппа Киркорова.

Колдун рассказал, что после победы в шестой «Фабрике звезд» Дробыш не уделял ему внимания и занимался другими артистами. Тогда певец обратился к Киркорову, чтобы тот помог подготовиться к Евровидению от Белоруссии. После успеха на европейском конкурсе Колдун начал сотрудничать с продюсером Александром Луневым, что обидело Киркорова. С того момента у Колдуна и начались проблемы.

«Записывал песню, относил на радио, а мне отвечали: "Нет". Думаю, были знакомые у Виктора Яковлевича и у Филиппа, которые, зная всю эту историю, просто держались от меня подальше — как бы чего бы дурного не вышло. Да, мне было неприятно, что меня начали забывать и не брали мои песни в эфир», — цитирует StarHit Колдуна.

Певец признался, что в тяжелые времена у него не было денег на еду и съемную квартиру. Сейчас 36-летний Колдун работает без продюсера с собственной командой музыкантов и не испытывает серьезных финансовых трудностей.

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