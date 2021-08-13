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Очки-«калейдоскоп» помогут сотрудникам омских колоний снять стресс

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУФСИН РФ по Омской области

Аппарат для аудиовизуальной стимуляции Voyager Nova Pro завезли в омскую колонию №3, специальные очки и наушники помогут сотрудникам расслабиться, сообщила пресс-служба ГУФСИН по Омской области.

«Программы прибора Nova Pro гармонично сочетают наборы ритмов определенной частоты с калейдоскопическими эффектами, что, в итоге, способствует нормализации эмоционального состояния человека», – говорится в сообщении.

Метод психокоррекции используется при работе с сотрудниками отдела охраны перед началом службы. В перспективе методику опробуют в работе с другими категориями сотрудников

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