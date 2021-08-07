Составлен портрет рядового преступника в России

Чаще всего совершают преступления в России мужчины без постоянного источника дохода и ранее причастные к противоправным действиям, следует из доклада МВД, посвященного состоянию преступности за полгода.

Так, за шесть месяцев 2021 года в России сотрудники правоохранительных органов выявили 446 тысяч человек, совершивших преступления. Из них 64% не имеют постоянного источника дохода и 58% ранее уже совершали преступления.

Каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, при этом их количество за год сократилось на 7%. Подавляющее большинство преступлений совершают мужчины, на женщин приходится каждое шестое противоправное деяние.

Иностранцы совершают менее 4% преступления. Всего за полгода в России выявили 16 тысяч иностранных граждан, совершивших преступления, 80% из них — это выходцы из стран СНГ. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 6%.