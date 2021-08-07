Составлен портрет рядового преступника в России

Чаще всего совершают преступления в России мужчины без постоянного источника дохода и ранее причастные к противоправным действиям, следует из доклада МВД, посвященного состоянию преступности за полгода.
Так, за шесть месяцев 2021 года в России сотрудники правоохранительных органов выявили 446 тысяч человек, совершивших преступления. Из них 64% не имеют постоянного источника дохода и 58% ранее уже совершали преступления.
Каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, при этом их количество за год сократилось на 7%. Подавляющее большинство преступлений совершают мужчины, на женщин приходится каждое шестое противоправное деяние.
Иностранцы совершают менее 4% преступления. Всего за полгода в России выявили 16 тысяч иностранных граждан, совершивших преступления, 80% из них — это выходцы из стран СНГ. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 6%.
UynachalnicaПаша, ты уже больше года платишь за раздельный вывоз ТБО! Много ты его разделил и куда собственно?
west_nikпро очередные Нью-Васюки люди слушают разинув рот как всегда...Классика!
DisobedientСначала бы Кремль и дом правительства с госдурой приказал почистить. А там глядишь и мусороперерабатывающие...
UynachalnicaУвеличение платы за ТБО, и штрафы, штрафы, штрафы... На этом вся борьба и кончится, а особо отрапортовавшимся...