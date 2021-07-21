Демилитаризованный танк Т-62 установят в Томске, его привезли из Новосибирска, сообщил пресс-центр администрации Томска.

Танк выделили для организации парка «Патриот» в Томске приказом заместителя министра обороны РФ. Военную технику очистят от старого покрытия и ржавчины и заново покрасят.

Танк Т-62 выпущен в Нижнем Тагиле в 1970 году. Он приведен в негодность по прямому предназначению и может использоваться только в качестве макета.

Парк «Патриот» с образцами военной техники планируют открыть в западной части Лагерного сада за зданием поста №1.