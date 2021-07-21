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Танк Т-62 установят в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Томска

Демилитаризованный танк Т-62 установят в Томске, его привезли из Новосибирска, сообщил пресс-центр администрации Томска.

Танк выделили для организации парка «Патриот» в Томске приказом заместителя министра обороны РФ. Военную технику очистят от старого покрытия и ржавчины и заново покрасят.

Танк Т-62 выпущен в Нижнем Тагиле в 1970 году. Он приведен в негодность по прямому предназначению и может использоваться только в качестве макета.

Парк «Патриот» с образцами военной техники планируют открыть в западной части Лагерного сада за зданием поста №1.

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