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Захарова сравнила поведение США со сказкой про Крошку Енота

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mzakharovamid; instagram.com/mzakharovamid

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала американским идеологам при выстраивании отношений с Россией, обратить внимание на сюжет сказки американской писательницы Лилиан Муур про Крошку Енота.

«Госсекретарь США Блинкен: "Если Россия продолжит нападать на нас..., то тогда мы будем отвечать". Немного напоминает сказку про Крошку Енота, который боялся "того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит". Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда еще раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи "тому, кто сидит в пруду", а улыбнуться», — написала она в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД задалась вопросом, читали ли эту сказу вашингтонские идеологи «выстраивания отношений на международной арене». «Благо, сказка не длинная. Может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что в России это произведение знают и любят. «В 1974 году сняли прекрасный мультфильм "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду"», — добавила официальный представитель МИД РФ.

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