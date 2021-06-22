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Конкурс на самую симпатичную собаку объявили в омской полиции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Омской области

Омские полицейские объявили конкурс на самую симпатичную собаку кинологического центра, проголосовать за понравившуюся в соцсети может любой желающий.

В конкурсе принимают участие 10 собак из омского кинологического центра. ГУ МВД по региону опубликовало их фото и милые описания.

Например, Пурга (на фото) лучше всех ищет наркотики, но «нежная и застенчивая». Пока в голосовании лидирует немецкая овчарка Чедлер – «универсальный боец, умеет и в общерозыскной профиль, и в розыск специальных веществ, читает команды по глазам».

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Жизнь #Звери #Силовые структуры
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