Строителей Центрального моста обвинили в использовании б\y материалов

Эксперты написали заявление в полицию об использовании якобы старых труб на строительстве Четвертого (Центрального) моста, министр транспорта региона опроверг эту информацию.

В ГУ МВД России по Новосибирской области подано заявление об обнаружении признаков преступления при выносе коммуникаций под развязкой Четвертого моста на площади Труда и площади Энергетиков, сообщил местный депутат Александр Бурмистров.

Он отметил, что на трубах отсутствовала маркировка завода-изготовителя, во внутренней поверхности труб обнаружены пятна, как после термической обработки (например, обжига газом), что может быть сделано с целью удаления остатков нефтепродуктов и придания видимости тому, что б/у трубы новые.

«Вопрос применения бэушных материалов на этом объекте отсутствует. Все материалы новые. Мы готовы к любой проверке правоохранительных органов, предоставим все документа», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Представитель компании «ВИС», которая возводит мост, сообщил, что используются проектные материалы или разрешенные аналоги.

Четвертый, или Центральный мост свяжет Ипподромскую магистраль с улицей Станционной. Мост будет платным, ориентировочная стоимость проезда по нему — 100 рублей.