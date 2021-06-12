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ФСИН выбрала самую красивую сотрудницу. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Представительница Саратовской области Татьяна Грицаенко стала победительницей конкурса сотрудниц ФСИН «Мисс УИС 2021», участница от Тувы Диана Сат выиграла в номинации «Мисс интернет-голосование», сообщила пресс-служба ФСИН.

В финале конкурса участвовали девушки из 12 региональных управлений ФСИН: по Сахалинской, Мурманской, Самарской, Саратовской, Кемеровской, Курганской, Челябинской, Владимирской, Ивановской и Ульяновской областям, а также по Татарстану и Туве.

Каждая из участниц выступила в четырех номинациях: рассказала о своей малой родине и о своей работе, подготовила творческий номер по мотивам того или иного произведения искусства. Также участницы конкурса прошли предварительные испытания: тестирование на знание служебных документов, физическую подготовку и стрельбу из пистолета Макарова.

«Грицаенко успешно совмещает службу в уголовно-исполнительной системе и занятия творчеством. Она не только является обладательницей уникального голоса, участницей телевизионного проекта "Битва Хоров"», — говорится в сообщении ФСИН.

Второе место заняла Дарья Тарасевич из управления по Ивановской области, третье — Анастасия Околелова, представляющая ГУ ФСИН по Самарской области.

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