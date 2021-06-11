НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сурганова выпустила новый альбом «Все будет»

Источник:
Sibnet.ru
186 0

Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова рассказала в Новосибирске о новом альбоме «Все будет», который вышел в пятницу, 11 июня.

«Мое сегодняшнее пребывание в Новосибирске совпало с релизом нашего альбома. Именно сегодня выходит первая часть нашего двойного альбома, она называется "Все будет", вдохновляющее название. Сегодня наши поклонники смогут услышать новую пластинку», – сказала Сурганова.

Музыкант также сообщила, что в сентябре коллектив отправится в тур с новой программой, Новосибирск есть в списке городов, куда приедет группа.

Она приехала в Новосибирск, чтобы посетить онкологический диспансер и анонсировать акцию «Живи без страха», в рамках которой местных жителей бесплатно проверят на рак кожи.

Сурганова сама вылечилась от онкологии. Она добавила, что никогда не писала песен о заболевании, потому что достаточно других тем, которые вдохновляют ее больше.

Еще по теме
Поклонники назвали новый трек Плетневой «бессмысленной фигней»
Little Big выпустили мини-альбом каверов с песней Кадышевой «Колдунья»
Моргенштерн приехал в суд и назвал себя невиновным
Тимати выпустил связанный с «Холостяком» клип
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новый онкодиспансер построят в Новосибирске
Сурганова выпустила новый альбом «Все будет»
Томская игуана предсказала победу России в матче с Бельгией
Большую партию молодых осетров выпустят в Обь в 2021 году
Самое популярное
Фильм «Гнев человеческий» Гая Ричи появился в Wink
Конкурс футбольных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Ростелеком объявил конкурс футбольных кричалок
Грозы и град накроют Томскую область
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
11 июня 22:00
(МСК)
Турция
Италия
12 июня 16:00
(МСК)
Уэльс
Швейцария
Весь календарь
конкурс прогнозов
сделать прогноз
Картина дня
Банк России повысил ключевую ставку
Семьям с детьми дадут льготы на путешествия в России
МВД выступило с идеей сделать техосмотр добровольным
День России подарит трехдневные выходные
О самом главном
На кого повлияет полное солнечное затмение?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Самое обсуждаемое
33
МИД посчитал санкции против России «вечными»
32
ФБК и «Штабы Навального» признали экстремистскими организациями
29
Депутаты придумали платить по 10 тысяч всем жителям просто так
28
Кремль прокомментировал процесс по делу гибели рейса МН17
28
Госдума запретила уравнивание ролей СССР и Германии
Sibnet.Ru