Сурганова выпустила новый альбом «Все будет»

Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова рассказала в Новосибирске о новом альбоме «Все будет», который вышел в пятницу, 11 июня.

«Мое сегодняшнее пребывание в Новосибирске совпало с релизом нашего альбома. Именно сегодня выходит первая часть нашего двойного альбома, она называется "Все будет", вдохновляющее название. Сегодня наши поклонники смогут услышать новую пластинку», – сказала Сурганова.

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Музыкант также сообщила, что в сентябре коллектив отправится в тур с новой программой, Новосибирск есть в списке городов, куда приедет группа.

Она приехала в Новосибирск, чтобы посетить онкологический диспансер и анонсировать акцию «Живи без страха», в рамках которой местных жителей бесплатно проверят на рак кожи.

Сурганова сама вылечилась от онкологии. Она добавила, что никогда не писала песен о заболевании, потому что достаточно других тем, которые вдохновляют ее больше.