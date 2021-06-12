Новый сезон «Орла и Решки» начнется с Кении

Кения стала одной из первых стран, куда прилетела съемочная группа «Орла и Решки. Земляне». сезон будет отличаться от предыдущих тем, что тревел-шоу расскажет не о местах, а о людях, живущих на планете, сообщила пресс-служба телеканала «Пятница!»

Новый сезон шоу «Орел и решка». Земляне» стартует на канале «Пятница!» 13 июня. Ведущие певица Мишель Андраде и блогер Кирилл Макашов познакомятся с удивительными народами мира. В первом выпуске они отправятся в Кению.

Премьера тревел-шоу «Орел и решка. Земляне» — на телеканале «Пятница!» 12 июня в 12.00.

Опасности на съемках

Во время съемок с ведущими произошло опасное приключение. В преступном районе Найроби к Макашову подошли местные и, пообещав помочь с ночлегом, стали водить его по улицам, пытаясь завести в подворотню. Съемочная группа не на шутку испугалась.

«Они повели нас, обещая идти минут десять. После еще пятнадцать минут. Прошли еще, и снова обещали, что вот-вот дойдем. Тогда мы поняли, что они явно не ведут нас к ночлегу, и пока мы шли, к нам еще присоединялись местные. Их становилось больше. Они водили нас полчаса, в итоге мы сказали, что у нас нет наличных. После этого они от нас отстали», — цитирует пресс-служба «Пятницы!» ведущего.

В новом сезоне «Орел и Решка. Земляне» ведущие познакомятся с ливанцами, пакистанцами, жителями Ирана, Дубая, Армении, Грузии и других стран и развеют мифы и стереотипы о них.

По традиции шоу у одного ведущего будет золотая карта, а у другого — рюкзак за плечами. Цель богатого ведущего — узнать, как живут обеспеченные представители своего народа, а ведущий со ста долларами в кармане примерит на себя жизнь простых работяг.