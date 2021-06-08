Создан боеприпас для защиты танков от высокоточного оружия

ЦНИИточмаш создал новый боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия, «ослепляющую» системы наведения высокоточных боеприпасов противника, сообщает пресс-служба «Ростеха».

При возникновении угрозы защитный снаряд выстреливается в опасном направлении и создает завесу аэрозольно-дипольных помех. «Боеприпас сможет применяться в составе оборонительного вооружения существующих и перспективных образцов бронетехники в любых климатических условиях», — сказано в сообщении.

Новый защитный боеприпас создан в калибре 76 миллиметров и весит 2,8 килограмма. Главная особенность изделия — в полтора раза увеличенная в сравнении с аналогами плотность комбинированной завесы от боеприпасов с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением.

Изделие будет впервые продемонстрировано военным на форуме «Армия-2021», государственные испытания завершатся в текущем году.