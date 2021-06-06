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Эксперты перечислили самые мощные корабли ВМФ России

Источник:
The National Interest
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Фото: Министерство обороны Российской Федерации / CC BY 4.0

Эксперты американского военного издания The National Interest составили рейтинг пяти самых мощных кораблей Военно-морского флота России. В него вошли два крейсера, две атомные субмарины и корвет

Первый в списке — тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Это самый большой не авианосный боевой корабль в мире. Он имеет 20 пусковых установок крылатых ракет П-700 «Гранит», противолодочные ракетные комплексы, несколько систем ПВО.

Второй — стратегический ракетоносец «Князь Владимир». Это первая атомная подлодка проекта «Борей-А». Этот тип намного меньше легендарной «Акулы», которую он заменяет, но при этом быстрее и лучше вооружен. Он оснащен 16-ю баллистическими ракетами «Булава».

Третье место отошло атомной подводной лодке «Казань». Это головной корабль проекта «Ясень-М» представляет новое поколение многоцелевых подлодок, вооруженных крылатыми ракетами. Помимо внушительного арсенала из крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и, в перспективе, «Циркон», субмарина отличается малошумностью и скрытностью.

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Четвертое место занял ракетный крейсер «Маршал Устинов» проекта «Атлант», получивший после модернизации цифровую электронику. Главное оружие крейсера — 16 сверхзвуковых крылатых ракет П-500 «Базальт». С воздуха корабль прикрывает система ПВО С-300Ф «Форт» с арсеналом в 64 ракеты.

На пятом месте — корвет нового поколения «Гремящий». Он вооружен восемью универсальными пусковыми установками для крылатых ракет «Калибр», «Оникс», а в перспективе и «Циркон». Корабль олицетворяет новую военно-морскую доктрину России по созданию сил быстрого реагирования из небольших, но хорошо вооруженных кораблей.

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Оборона #Оружие #Техника
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