Подводный крейсер «Князь Олег» назвали бесшумным убийцей

Эксперты американского военного The National Interest прокомментировали сообщение ВМФ России о том, что новейший российский атомный подводный крейсер «Князь Олег» оснастят самыми передовыми технологиями снижения шумности.

В 2020 году в состав российского флота вошла первая подлодка проекта 955А «Борей-А» «Князь Владимир». Вторая «Князь Олег», должна вступить в строй в ближайшие месяцы. На подходе еще как минимум пять подводных лодок этой серии.

Субмарины проекта «Борей-А» получили ряд технических усовершенствований, направленных на снижение акустической заметности подводной лодки. Хотя подробная информация об этих новшествах недоступна, несколько сообщений указывают на их характер.

Звукопоглощающее покрытие в сочетании со специально расположенным бортовым оборудованием обеспечивает практически бесшумное боевое патрулирование. Состав звукопоглощающей изоляции меняется с появлением каждой подводной лодки, как и способ ее крепления к корпусу. Уникальные технологии снизили шумность современных подводных лодок более чем в сто раз по сравнению с подлодками времен холодной войны.

Крейсер «Князь Олег» оснащен водометными движителями и имеет высокопрочный корпус из специальной стали для еще большего снижения шумности.

Лодки несут до шестнадцати ракет (МБР «Булава») с дальностью 9 300 километров. Эти ракеты способны достигать континентальной части США со значительного удаления.