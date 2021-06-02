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Лукашенко пообещал авиарейсы из Белоруссии в Крым

Источник:
ТАСС
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Фото: Eric Salard / CC BY-SA 2.0

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики и российская сторона проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

«Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Я думаю, тут не будет проблем, закрыли небо - ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым», — цитирует ТАСС Лукашенко.

По его словам, он сказал президенту России Владимиру Путину на встрече в Сочи: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают».

Лукашенко отметил, что экономика всегда была фундаментом белорусско-российских отношений, а вопрос организации авиарейсов в Крым имеет в том числе и определенный политический подтекст.

Он рассказал, что бывший президент Украины Петр Порошенко на его вопрос о том, «"как теперь в Крым попасть", ответил: "Я тебя прошу: только через Украину"».

«Сегодня я бы хотел задать вопрос Зеленскому: а при желании полететь в Крым мне как сегодня? Только через Россию», — отметил Лукашенко.

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