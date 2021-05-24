Пентагон встревожило усиление России на Ближнем Востоке

Вашингтон рискует допустить усиление Москвы и Пекина на Ближнем Востоке из-за ослабления американского военного присутствия в регионе, считает командующий Центральным командованием вооруженных сил США генерал Кеннет Ф. Макензи.

Американский генерал обратил внимание на стремление Соединенных Штатов сосредоточиться на конкуренции великих держав.

«Ближний Восток в целом — это место напряженного противостояния великих держав. И я думаю, что по мере того, как мы корректируем нашу позицию в регионе, Россия и Китай будут стремиться заполнить образовавшийся там вакуум», — заявил Маккензи.

В частности, военачальник допустил расширение российского и китайского влияния в Персидском заливе.

«Думаю, что Россия и Китай учитывают, что Соединенные Штаты меняют свою позицию на Ближнем Востоке и направляют взор на другие части мира, и они могут увидеть в этом возможность для себя», — подчеркнул он.

Ранее в НАТО приняли решение до 1 мая начать вывод войск из Афганистана. США заявили, что завершат процесс до 11 сентября.