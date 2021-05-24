НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон встревожило усиление России на Ближнем Востоке

Источник:
РИА Новости
254 4
Фото: David B. Gleason from Chicago, IL / CC BY-SA 2.0

Вашингтон рискует допустить усиление Москвы и Пекина на Ближнем Востоке из-за ослабления американского военного присутствия в регионе, считает командующий Центральным командованием вооруженных сил США генерал Кеннет Ф. Макензи.

Американский генерал обратил внимание на стремление Соединенных Штатов сосредоточиться на конкуренции великих держав.

«Ближний Восток в целом — это место напряженного противостояния великих держав. И я думаю, что по мере того, как мы корректируем нашу позицию в регионе, Россия и Китай будут стремиться заполнить образовавшийся там вакуум», — заявил Маккензи.

В частности, военачальник допустил расширение российского и китайского влияния в Персидском заливе.

«Думаю, что Россия и Китай учитывают, что Соединенные Штаты меняют свою позицию на Ближнем Востоке и направляют взор на другие части мира, и они могут увидеть в этом возможность для себя», — подчеркнул он.

Ранее в НАТО приняли решение до 1 мая начать вывод войск из Афганистана. США заявили, что завершат процесс до 11 сентября.

Еще по теме
Океанское дно стало новым театром войны
Командующего ВВС Турции обвинили в гибели российского Су-24
Министр обороны Великобритании назвал Россию угрозой номер один
Путин заявил, что у России самые современные ядерные силы в мире
смотреть все
Оборона #Военная политика #Конфликты #Мир #Говорят о России
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Неустойчивая погода придет в Забайкалье
Семью медведей сняли на видео в Хакасии
Депутат в Томске получила максимальное наказание за нелегальный митинг
Авиазавод Улан-Удэ займется сборкой легких вертолетов VRT500
Самое популярное
Велосипед Doppelganger: выиграй в конкурсе прогнозов
Конкурс хоккейных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Финал шоу «Холостяк»: кого выберет Тимати?
Определились все участники большого финала Евровидения
Обсуждение (4)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
24 мая 16:15
(МСК)
Словакия
Россия
24 мая 16:15
(МСК)
Латвия
Италия
Весь календарь
Последние матчи
23 мая 20:15
(МСК)
Дания 0
Швейцария 1
23 мая 20:15
(МСК)
Канада 1
США 5
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • antibacila — 27 баллов
  • Vano777777 — 26 баллов
  • vmarch — 26 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
51
Путин пригрозил «выбить зубы» врагам России
29
Цены на красную икру установили рекорд
24
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей
23
Депутат Думы Фадеева задержана в Томске
19
Мишустин оценил вероятность отмены очного обучения
Sibnet.Ru