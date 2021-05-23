Министр обороны Великобритании назвал Россию угрозой номер один

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес выступил с утверждением, что Россия — противник, который представляет «угрозу номер один» для Великобритании.

«Мы попытались [осуществить] деэскалацию, мы испробовали [различные] методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся», — приводит ТАСС слова министра.

Уоллес посетовал на излишнюю, по его мнению, активность российских кораблей вблизи британских границ. «Нас регулярно посещают сующие свой нос российские корабли, нас регулярно посещает большое количество российских военных кораблей», — пояснил он.

«Мы видели российскую подводную лодку в Ирландском море, которую, как мне кажется, мы не видели в течение очень долгого времени», — добавил он.

В декабре прошлого года ВМС Великобритании заявили, что за последние несколько недель наблюдали «значительное присутствие» российских кораблей рядом с территориальными водами королевства. сего с 2013 года британские ВМС зафиксировали 150 боевых единиц российского ВМФ.