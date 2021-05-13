Кузбасская Золушка с парада получила награду

Сотрудница кузбасского ГУФСИН потеряла туфлю во время праздничного Парада в Кемерове, но не сбила строй, сообщила пресс-служба ведомства.

Во время Парада, посвященного 76-й годовщине Великой Победы, с ноги Евгении Стадинчук слетела туфля, но курсантка не растерялась и продолжила маршировать.

«Подготовка к Параду шла не одну неделю. На тренировках нас готовили не только к идеальному прохождению, но и к возможным нестандартным ситуациям, в одну из которых я и попала», — отметила сотрудница.

Фото: © ГУФСИН России по Кемеровской области

Спокойствие и находчивость девушки оценили власти региона. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев наградил старшего инспектора УИИ по Рудничному и Кировскому районам Евгению Стадничук областной медалью «За веру и добро».