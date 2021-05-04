Новый патч «отполировал» трех героев Dota 2

Патч 7.29 b для Dota 2 точечно настроил часть изменений, произведенных его старшим братом — патчем 7.29. Последний привнес много нового во все аспекты игры.

Патч 7.29 привнес изменения, оказывающие различное влияние на карту, предметы, героев и общий игровой процесс, что заметили люди, связанные с дота бетс. Благодаря этому, метагейм получил столь необходимую перетасовку, которая, с одной стороны, привела к тому, что некоторые ранее нетронутые герои вступили в бой, а с другой стороны, снизила эффективность самых популярных героев патча 7.28 и далее, говорят эксперты «Дота бетс».

Патч 7.29 b уточнил некоторые из изменений своего предшественника. В частности, были «отполированы» три героя игры.

Doom

В патче 7.29 b для героя Doom время восстановления и продолжительность способности пожирания были уменьшены с 70 до 60. Поскольку прирост золота был отшлифован до 240 с максимальным уровнем поглощения (он масштабируется 60/120/180/240), дальнейшее снижение перезарядки, скорее всего, заставит Doom получить безумные тайминги предметов с увеличенным золотом.

Прямое увеличение урона героя Doom с 25/40/55 до 30/45/60 — это вишенка на торте, сделанная из чистого урона. Этот герой, скорее всего, на пути к тому, чтобы стать одним из лучших вариантов оффлейнера после патча 7.29 b.

Lina

Патч 7.29 b увеличил продолжительность стека Огненной души Лины на 2 секунды. Это в сочетании с тем же временем перезарядки массива Light Strike значительно повышает урон Лины, поскольку она может использовать свой W только для получения стеков огненных душ.

Увеличение радиуса для массива Light Strike на 25 единиц может показаться несущественным, но это значительно облегчит ее оглушение. Все это в совокупности, вероятно, дает возможность Лине вернуться в мета-версию Dota 2, и с этими баффами она может быть довольно угрожающей для лейна.

Lycan

С момента удаления Necronomicon в патче 7.29 Dota 2, частота пиков Ликана достигла ужасающе низких цифр, и, казалось, никто больше не знал, как оживить героя. Изменения Ликана 7.29 b кажутся способом Icefrog снова сделать героя играемым в Dota 2.