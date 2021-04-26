Что входит в подписку «Трансформер» в Wink

Подписка «Трансформер» в онлайн-кинотеатре Wink — это доступ к тысячам фильмов и сериалов, сотням телеканалам, урокам для школьников, концертам и караоке. Особенность «Трансформера» — возможность настройки под свой вкус, подписку можно собирать как конструктор из тематических мини-пакетов.

Подписку «Трансформер» видеосервиса Wink в обычное время можно скомплектовать в соответствии со своими интересами. Базово в нее входят коллекция из 5 тысяч популярных фильмов и сериалов и 150 основных телеканалов.

Дополнительные ТВ-каналы и фильмы объединены в 12 мини-пакетов по разным тематикам, из них пользователь может добавить себе пять. Набор пакетов можно менять каждый месяц, при этом цена подписки не изменится.

Мини-пакеты рассчитаны на любой вкус и интересы — детские на разные возрастные категории, познавательный, спортивный, музыкальный, для женской и мужской аудиторий, с российским и мировым кино, а также с подпиской на more.tv.

Сейчас бесплатно можно подключить подписку «Трансформер Акция», которая включает все сразу. Это 40 тысяч фильмов и сериалов, 300 ТВ-каналов, каналы в 4К, обучающий контент, музыка, караоке. Промокод на подключение можно получить в подарок в игре «Три фронта» на портале Sibnet.ru.

Wink— видеосервис, объединивший онлайн-кинотеатр и телевидение. Работает на любых устройствах (умные телевизоры, ПК, смартфоны, приставки), подключенных к интернету. Принципиальное отличие от других подобных платформ — всегда бесплатны 20 эфирных федеральных телеканалов.