НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Нелегалам из стран СНГ приказали покинуть Россию

Источник:
РИА Новости
312 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

МВД потребовало от стран СНГ вывезти из России более миллиона человек, которые нелегально находятся на территории России. Об этом на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества заявил заместитель главы ведомства Александр Горовой.

«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ», — предупредил представитель МВД.

По данным ведомства, в России незаконно находятся более 300 тысяч граждан Узбекистана, более 200 тысяч уроженцев Таджикистана, а также сотни тысяч мигрантов с Украины, из Азербайджана, Армении, Киргизии и Казахстана.

Горовой отметил, что с 18 марта МВД полностью прекратило применение правоприменительной практики к уроженцам стран СНГ за нарушение миграционных режимов, однако после 15 июня нарушителей начнут выдворять из страны с запретом последующего въезда.

Еще по теме
Песков отказался комментировать звонок Зеленского в Кремль
Снова санкции: Байден берет Путина на испуг?
Россия вызвала посла США на «тяжелый разговор»
Байден ввел новые санкции против России
смотреть все
Политика #Россия #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Впервые расшифрована ядерная ДНК неандертальцев со дна пещеры
Следователи возбудили дело о гибели пропавшего в Оби мальчика
Роспотребнадзор Бурятии объявил о целевом наборе в вуз
Монстрацию запретили проводить в Новосибирске
Самое популярное
«Невероятную весну» пообещали Сибири
Путина повторно укололи вакциной от коронавируса
Офицер НАТО назвал удобный момент для «возвращения» Крыма
Раскрыты подробности будущей стратегии Age of Empires IV
Обсуждение (2)
О самом главном
Как развестись через суд: условия и ограничения
Быстро и уверенно: как выучить китайский онлайн
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

k2n

Да хоть "сексстаральные", всем уже давно "по барабану".Давно стало понятно, что ручёнки то у наших заокеанских...

Disobedient

И не говори скорей бы достроили. Да перекрыть старый транзит через украину, тем более им платить и так...

Disobedient

После дружбы с тюрцией совсем голову потеряли. Однако таких великих друзей все нато бомбить будет.)))...

лачинов

Россия входит в число мировых лидеров по экспорту многих видов сырья, металла и оружия. Вот только "мультипликативных...
Sibnet.Ru