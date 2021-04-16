Нелегалам из стран СНГ приказали покинуть Россию

МВД потребовало от стран СНГ вывезти из России более миллиона человек, которые нелегально находятся на территории России. Об этом на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества заявил заместитель главы ведомства Александр Горовой.

«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ», — предупредил представитель МВД.

По данным ведомства, в России незаконно находятся более 300 тысяч граждан Узбекистана, более 200 тысяч уроженцев Таджикистана, а также сотни тысяч мигрантов с Украины, из Азербайджана, Армении, Киргизии и Казахстана.

Горовой отметил, что с 18 марта МВД полностью прекратило применение правоприменительной практики к уроженцам стран СНГ за нарушение миграционных режимов, однако после 15 июня нарушителей начнут выдворять из страны с запретом последующего въезда.