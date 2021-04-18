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Разведка предсказала голод и беспорядки в ближайшие годы

Источник:
Daily Mail
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Фото: Lorie Shaull from St Paul, United States / CC BY-SA 2.0

Совет по национальной разведке США, предсказавший пандемию коронавируса, опубликовал новый пугающий прогноз на два ближайших десятилетия.

Американский совет по разведке каждые четыре годы публикует прогноз, посвященный глобальным мировым трендам. Документ от 2017 года предсказал глобальную пандемию в 2020 году. Разведчики назвали ее «самым значительным глобальным потрясением со времен Второй мировой войны».

Обнародованный накануне прогноз рисует неутешительную картину будущего беспокойства практически во всех сферах жизни. Так он предупреждает о том, что последствия изменения климата могут усугубить проблему дефицита продовольствия и чистой воды в бедных странах и ускорить глобальную миграцию, приводит Daily Mail содержание документа.  

В документе также, что пандемия, старение населения и глобальные экономические проблемы отрицательно скажутся на образовании и здравоохранении. Технологические достижения, с одной стороны помогая решать ряд проблем, с другой — также могут спровоцировать «новую напряженность».

«Государства и частные компании продолжат борьбу за лидерство и доминирование с риском эскалации конфликтов в экономической, военной и социальной сферах», — говорится в прогнозе.

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Топ комментариев

Disobedient

Это же бедняжка которой бизнес вечно кто-то кошмарит.))) Или представители бизнеса сами кошмарят как...

лачинов

А для стран запада почему такие линии не предусмотрены? Почему например вмешательство России в американские...

rumatam

ну и как после этого они будут радеть за народ?

лачинов

Тогда печально. Получается у ГРУ всего два оперативника, да и те давно засвечены.
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