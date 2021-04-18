Разведка предсказала голод и беспорядки в ближайшие годы

Совет по национальной разведке США, предсказавший пандемию коронавируса, опубликовал новый пугающий прогноз на два ближайших десятилетия.

Американский совет по разведке каждые четыре годы публикует прогноз, посвященный глобальным мировым трендам. Документ от 2017 года предсказал глобальную пандемию в 2020 году. Разведчики назвали ее «самым значительным глобальным потрясением со времен Второй мировой войны».

Обнародованный накануне прогноз рисует неутешительную картину будущего беспокойства практически во всех сферах жизни. Так он предупреждает о том, что последствия изменения климата могут усугубить проблему дефицита продовольствия и чистой воды в бедных странах и ускорить глобальную миграцию, приводит Daily Mail содержание документа.

В документе также, что пандемия, старение населения и глобальные экономические проблемы отрицательно скажутся на образовании и здравоохранении. Технологические достижения, с одной стороны помогая решать ряд проблем, с другой — также могут спровоцировать «новую напряженность».

«Государства и частные компании продолжат борьбу за лидерство и доминирование с риском эскалации конфликтов в экономической, военной и социальной сферах», — говорится в прогнозе.