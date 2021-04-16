Главком НАТО в Европе оценил вероятность войны на Украине

Вероятность «вторжения» России на Украину снижается, считает верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе НАТО в Европе Тод Уолтерс.

Пентагон оценивает возможность «российского вторжения» на Украину «от низкого до среднего», заявил на слушаниях в Конгрессе США верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс.

«От низкого до среднего», — приводит ТАСС слова генерала, сказанные им в ответ на вопрос какова вероятность «вторжения на Украину в ближайшие несколько недель».

Другой законодатель обратился к Уолтерсу с просьбой дать аналогичную оценку, но срок до конца года. «Мой ответ: это зависит от обстоятельств», — заявил главком.

Тогда американского генерала спросили, может ли он уточнить, будет ли вероятность «вторжения», с его точки зрения, в дальнейшем расти или же снижаться. «Это зависит от расстановки сил. По моей оценке, учитывая ту тенденцию, которую я вижу сейчас, вероятность такого развития событий начнет снижаться», — сказал Уолтерс.