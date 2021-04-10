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Красноярский ТЦ эвакуировали из-за возгорания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy

Порядка 450 человек эвакуировали из крупного торгового центра «ПокровSky» в Красноярске из-за сообщения о возгорании, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.

Отмечается, что из центра поступило сообщение о возгорании обшивки здания. Прибывшие на место специалисты МЧС приступили к эвакуации посетителей и сотрудников торгового центра.

Пожарные вскрывают обшивку и проводят проверку помещений, на месте работают восемь машин и 25 человек. По предварительным данным, очаг возгорания найден в вентиляционной трубе, начато его тушение.

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