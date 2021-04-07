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Омского солдата арестовали за видео в TikTok

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Суд в Омске отправил под арест солдата-срочника, который, находясь на службе, публиковал видеозаписи в TikTok, сообщается на сайте Омского гарнизонного военного суда.

По информации суда, рядовой, находясь как в военном учебном заведении, так и в городе, опубликовал в соцсети 14 роликов, «содержащих видеозапись с участием его и его сослуживцев, одетых в военную форму, что позволяло определить в общедоступном указанном сервисе их принадлежность к Вооруженным силам РФ».

О видео узнали должностные лица, в тот же день рядовой удалил файлы и признал вину. Суд постановил, что солдат нарушил федеральный закон «О статусе военнослужащих».

Рядового признали виновным в совершении грубого проступка, ему назначили дисциплинарный арест сроком на семь суток. Постановление суда вступило в законную силу.

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Оборона #Армия #Курьезы
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Топ комментариев

Nik3316

скоро про вспышки на Солнце писать будут)))

ivanbak

Какое "собачье" дело этим пиндосам, что мы творим у себя.

Peperz

Какой только дичи не наслушаешься от "экспердов"

Gunja

Правильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...
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