Омского солдата арестовали за видео в TikTok

Суд в Омске отправил под арест солдата-срочника, который, находясь на службе, публиковал видеозаписи в TikTok, сообщается на сайте Омского гарнизонного военного суда.

По информации суда, рядовой, находясь как в военном учебном заведении, так и в городе, опубликовал в соцсети 14 роликов, «содержащих видеозапись с участием его и его сослуживцев, одетых в военную форму, что позволяло определить в общедоступном указанном сервисе их принадлежность к Вооруженным силам РФ».

О видео узнали должностные лица, в тот же день рядовой удалил файлы и признал вину. Суд постановил, что солдат нарушил федеральный закон «О статусе военнослужащих».

Рядового признали виновным в совершении грубого проступка, ему назначили дисциплинарный арест сроком на семь суток. Постановление суда вступило в законную силу.